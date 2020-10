Egitto: leader del partito governativo Mostakbal Watan eletto presidente del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdel-Wahab Abdel-Razeq, il capo del partito filo-governativo Mostakbal Watan, è stato nominato oggi presidente del nuovo Senato dell’Egitto con 287 a favore e 12 nulli. Abdel-Razeq era l'unico candidato in lizza. Nel suo discorso in aula, Abdel-Razeq ha definito il presidente Abdel Fatah al Sisi "un leader in lotta" che è riuscito ad affrontare il terrorismo in collaborazione con le forze armate e la polizia. Il nuovo presidente del Senato, 71 anni, è stato procuratore presso l’Agenzia statale della rendicontabilità all'inizio degli anni '70, poi vice procuratore generale. Nel 1987, Abdel-Razeq è stato nominato cancelliere presso il Consiglio di Stato, poi cancelliere presso l'Autorità dei commissari dell'Alta Corte Costituzionale del paese. Nel 1994, Abdel-Razeq è stato promosso a capo dell'Autorità dei commissari presso l'Alta Corte costituzionale, diventando poi vicepresidente della Corte nel 2001. Successivamente, è stato nominato capo dell'Alta Corte costituzionale succedendo ad Adly Mansour, ex presidente della Repubblica. Non solo. Il leader del partito Mostakbal Watan è noto in patria per essere il giudice che ha annullato tutte le sentenze emesse dal Consiglio di Stato e dalla Corte per le questioni urgenti sul cosiddetto “accordo delle isole”, in base al quale l'Egitto trasferirà all'Arabia Saudita la sovranità delle strategiche isole del Mar Rosso Tiran e Sanfir. (Cae)