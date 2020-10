Covid: De Micheli, capienza mezzi pubblici resta all’80 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il limite della capienza sui mezzi pubblici resta all’80 per cento. Lo ha detto la ministra dei Trasporti Paola De Micheli a “In mezz’ora in più” su Rai tre. "Abbiamo concordato un sistema di orari per le scuole superiori più flessibile di quello in vigore e un'ulteriore spinta sulla flessibilità degli orari per il lavoro – ha spiegato -. Lo smart working aumenterà la sua percentuale che attualmente è al 50 per cento, senza cambiare il tetto di capienza dell'80 per cento per il trasporto pubblico. Possiamo confermare che tutti gli studi internazionali dicono che il contributo che il trasporto dà al contagio è bassissimo, pari all'1,2 per cento”.(Rin)