Arabia Saudita: riprendono le preghiere nella Grande Moschea della Mecca dopo stop Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha riaperto oggi la Grande Moschea della Mecca dopo una pausa di sette mesi a causa della pandemia di coronavirus. Riprendono dunque le preghiere nel luogo più sacro per i musulmani, come riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”. Il paese è anche passato a una seconda fase della graduale ripresa del pellegrinaggio dell'Umrah nella città santa per i suoi cittadini e residenti all'interno del regno, espandendo la capacità dal 30 al 75 per cento. Secondo l'agenzia “Spa”, il ministero dell'Hajj e dell'Umrah sta compiendo ogni sforzo per attuare tutte le misure sanitarie necessarie. Circa 4.000 dipendenti sono coinvolti nella pulizia del territorio della moschea e nella disinfezione dieci volte al giorno. (Res)