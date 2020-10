De Micheli: "Alitalia non sarà una low cost"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Alitalia "io non giudico il passato. Abbiamo delle condizioni e vedremo in che tempi realizzarle sulla base della pandemia, ma le realizzeremo. Si tratta di condizioni per avere un'Alitalia che intanto sta in piedi da sola e che a un certo punto della sua storia sceglierà a livello europeo e internazionale qual è il partner industriale più idoneo. Comunque non sarà una low cost". Lo ha detto la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, a “Mezz'ora in più”, su Raitre.“Il modello che ha in testa Cassa depositi e prestiti, ovvero di partner italiani e anche stranieri, rende l'operazione da una parte più di mercato e dall'altra consente a Cdp di avere la governance e di poter guidare la più grande azienda concessionaria del nostro Paese'' ha aggiunto parlando di Autostrade. ''E' un'operazione che va nell'obiettivo dell'interesse pubblico e di equilibrio – ha aggiunto -. Abbiamo messo a punto un nuovo modello di concessioni autostradali per rendere il rapporto tra lo Stato concedente e il concessionario più equilibrato''.Venendo alla capienza sui mezzi pubblici, De Micheli ha precisato resta all’80 per cento. "Abbiamo concordato un sistema di orari per le scuole superiori più flessibile di quello in vigore e un'ulteriore spinta sulla flessibilità degli orari per il lavoro – ha spiegato -. Lo smart working aumenterà la sua percentuale che attualmente è al 50 per cento, senza cambiare il tetto di capienza dell'80 per cento per il trasporto pubblico. Possiamo confermare che tutti gli studi internazionali dicono che il contributo che il trasporto dà al contagio è bassissimo, pari all'1,2 per cento”.(Rin)