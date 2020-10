Bolivia: presidente ad interim Anez, esercito è nelle strade "per il popolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate e di polizia schierate in Bolivia in occasione delle elezioni presidenziali di oggi sono nelle strade "per il popolo, non per un partito politico", ed intendono garantire lo svolgimento di elezioni "libere, trasparenti e senza pressioni". Lo ha detto oggi la presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, sottolineando che le forze armate "sono nelle strade per la gente, a differenza di altre volte". Per quanto riguarda la decisione annunciata nella notte dal Tribunale Supremo Elettorale (Tse) della Bolivia di non diffondere i risultati provvisori del voto, Anez si è limitata a prendere atto della decisione. "Credo che le autorità de Tse abbiano valutato cosa potrebbe accadere (se fossero diffusi dati provvisori) e abbiano deciso così di pubblicare i risultati ufficiali, e non avranno problemi", ha commentato. (Brb)