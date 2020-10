Molise: incidente sulla statale 16, un morto e tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un morto e tre feriti è il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto nel corso della notte lungo la statale 16 all'altezza della rotatoria di San Salvo Marina proprio ai confini fra Abruzzo e Molise. Una Fiat Panda con a bordo quattro giovani studenti che rientravano in città dopo aver trascorso insieme il sabato sera. La vittima è una ragazza 17 anni mentre i suoi tre amici tutti di 18 anni hanno riportato ferite diverse ma non gravi. Solo il conducente della vettura è stato ricoverato in Ospedale per un trauma cranico. Da una prima ricostruzione sembra che la Panda nell'imboccare la rotatoria ha sbandato paurosamente andando a schiantarsi prima contro un palo di cemento e poi contro un guardrail. Per la diciassettenne nonostante i diversi tentativi operati dai diversi soccorritori non c'è stato nulla da fare perché cessava di vivere di lì a poco. Sul posto Polizia e Carabinieri per i rilievi del caso. (Gru)