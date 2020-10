Bolivia: presidenziali, Morales invita i suoi a non cadere in provocazioni e attendere esito finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha invitato i suoi concittadini a partecipare alla "festa democratica" delle presidenziali e "non cadere in nessun tipo di provocazione", attendendo con tranquillità "l'esito finale delle urne". "Voglio chiedere di non cadere in nessun tipo di provocazione", ha scritto su Twitter il leader socialista rimandando alle proteste successive alle presidenziali dello scorso anno, che lo costrinsero a riparare prima in Messico quindi in Argentina. "La grande lezione che non dobbiamo mai dimenticare è che la violenza genera solo violenza e che ci perdiamo tutti". "È molto importante che tutti noi aspettiamo con tranquillità che sia contato ciascuno dei voti", ha aggiunto Morales, all'indomani della decisione del Tribunale supremo elettorale (Tse) di non diffondere dati parziali dello scrutinio, non ritenendo affidabile il sistema di di conteggio denominato Dinepre. Il "cocalero" ha quindi lanciato un invito alle "Forze armate e alla Polizia boliviana" perché compiano "con fedeltà il loro importantissimo ruolo istituzionale e costituzionale". nella serata di sanato l'ufficio stampa del Movimento per il socialismo (Mas) ha reso noto che Morales non eserciterà il suo diritto al voto "a causa dell'inabilitazione per motivi politici", che gli ha impedito si iscriversi a Buenos Aires. (segue) (Brb)