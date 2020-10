Bolivia: presidenziali, Morales invita i suoi a non cadere in provocazioni e attendere esito finale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato al momento favorito dai sondaggi è Luis Arce, candidato del Mas (Movimento per il socialismo) e già ministro delle Finanze dell'ex presidente Evo Morales. Nella posizione di aspirante vice si presenta David Choquenhuanca, a lungo ministro degli Esteri dei governi neosocialisti. Il "ticket" del Mas punta alla vittoria al primo turno, ottenendo il 50 per cento più uno dei voti, o con una vittoria del 40 per cento accompagnata da uno scarto del dieci per cento sul secondo. Scenari resi credibili dall'andamento dei sondaggi, anche se nelle ultime ore - complice il ritiro della presidente ad interim Anez dalla competizione elettorale - sembra ridare fiato alle possibilità di successo del fronte anti-Morales. I "no Mas" (gioco di parole che sfrutta l'espressione spagnola "mai più"), potrebbero convergere sulla candidatura di Carlos Mesa, accompagnato da Gustavo Pedraza, ticket che era già arrivato secondo alle elezioni di ottobre. Mesa, già presidente della Bolivia dall'ottobre del 2003 al giugno del 2005, potrebbe raccogliere anche i voti inizialmente a Jorge "Tuto" Quiroga, altro ex capo dello stato che ha lasciato da poco la corsa elettorale. Tra le candidature più in vista anche quella del leader dei settori più conservatori legati alla provincia di Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. In corsa anche Chi Hyun Chung, pastore coreano-boliviano che alle elezioni dell'autunno scorso aveva ottenuto un inatteso terzo posto. (Brb)