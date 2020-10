Germania: nessun vincitore nel primo dibattito tra candidati a presidenza Cdu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il confronto tra Laschet, Merz e Roettgen è stato caratterizzato dall'assenza di toni duri e attacchi reciproci. I tre candidati alla presidenza della Cdu hanno affermato il proprio impegno per digitalizzazione, protezione del clima e innovazione. Laschet, Merz e Roettgen sono stati concordi sulla necessità di istituire un ministero della Digitalizzazione e hanno dato “risposte di routine” a domande su “istruzione e futuro, innovazione, clima, ambiente e sostenibilità, equità tra generazioni e Cdu come partito di massa”. Secondo Laschet, “molto è già stato fatto nel settore della digitalizzazione, ma non è sufficiente”. Il cammino della Germania verso il digitale “deve andare più veloce, contro ogni resistenza, anche burocratica”, ha aggiunto il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia. (segue) (Geb)