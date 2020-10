Germania: nessun vincitore nel primo dibattito tra candidati a presidenza Cdu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Merz, la pandemia di coronavirus ha reso evidente come la Germania sia “mal posizionata dal punto di vista della digitalizzazione, soprattutto per quanto riguarda le scuole”. L'esponente della destra della Cdu ha quindi dichiarato che la futura istituzione di un ministero per il Digitale “da sola non è sufficiente”. A ogni modo, il dicastero deve avere “responsabilità chiare, ridurre effettivamente la burocrazia e disporre di competenze trasversali”. Per Roettgen, la Germania è “indietro di 20 anni” nella digitalizzazione. Il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag ha quindi criticato la pubblica amministrazione come “troppo lenta” e “ostacolo per l'innovazione”. Per Roettgen come per Merz, la Germania necessita di “una nuova cultura” per l'innovazione. (Geb)