Covid: Bergamaschi (Ats Milano), nei prossimi giorni aspettiamoci incremento importante

- “Nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci dobbiamo aspettare ancora un incremento importane dei casi”. Lo ha detto il direttore generale di Ats Milano città metropolitana, Walter Bergamaschi in un’intervista alla Tgr Lombardia. A preoccupare - ha spiegato - non è solo il numero di casi di Covid nel territorio lombardo, ma anche “la velocità con cui crescono: a Milano - ha ricordato Bergamaschi - all’inizio della settimana scorsa avevamo circa 400 casi al giorno, ieri ne abbiamo avuti 1.400. Quindi nel giro di una settimana i casi sono triplicati”. Non tutti i territori lombardi sono però altrettanto colpiti dall’incidenza di casi Covid, come ha sottolineato Bergamaschi, spiegando perché alcuni pazienti vengano trasferiti dagli ospedali di Milano a quelli di altre province: “Se l’epidemia oggi sta colpendo Milano in modo molto più intenso rispetto ad altre province, può essere che alcuni pazienti possano essere trasferiti in ospedali hub di altre province, perché la distribuzione dei casi non è omogenea nel territorio”, ha detto Bergamaschi.(Rem)