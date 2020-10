Germania: ministero Finanze, crisi coronavirus costerà 1,44 mila miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superamento della crisi del coronavirus costerà alla Germania 1,44 mila miliardi di euro nel 2020-2021. È quanto rende noto il ministero delle Finanze tedesco nella risposta a un'interrogazione presentata da Dietmar Bartsch, deputato di La Sinistra al Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il totale comprende i costi per il sistema sanitario, l'approvvigionamento di materiale medico, i programmi di sostegno e stimolo per l'economia. Sono poi conteggiati i pagamenti di aiuti internazionali, le entrate in calo a causa della crisi e le maggiori spese da parte dei fondi di previdenza sociale, nonché le garanzie statali concesse dal governo alle aziende per far fronte all'emergenza. La somma comprende, infine, i versamenti dalla Germania all'Ue, comprese le quote del Fondo europeo per la ripresa dalla crisi del coronavirus. Secondo il ministero delle Finanze tedesco, nel 2020 la crisi avrà un costo di 400,4 miliardi di euro per il bilancio federale. Altri 89 miliardi di euro graveranno sui conti dei Laender e dei comuni. Le spese aggiuntive e il declino delle entrate peseranno sui fondi di previdenza sociale per 26,5 miliardi di euro. Nel 2021, sul bilancio federale graveranno spese per 74 miliardi di euro. Laender e comuni dovrebbero stanziare 27,3 miliardi di euro, i fondi di previdenza sociale 2,8 miliardi di euro. In totale, il costo delle misure anticrisi dovrebbe raggiungere i 619,9 miliardi di euro, cui si aggiungono 756,5 miliardi di euro in garanzie statali del governo federale e 69,8 miliardi di euro dei Laender. (Geb)