Farnesina: domani l'inaugurazione della ventesima Settimana della lingua italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani, 19 ottobre, in Farnesina, l’inaugurazione della XXma Settimana della Lingua italiana nel mondo, che sarà aperta dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Lo riferisce in una nota la Farnesina, precisando che all'avento interverranno inoltre la viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni; il direttore generale per la promozione del Sistema Paese, Lorenzo Angeloni; il presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi; il direttore generale dell’Istituto Treccani, Massimo Bray ed il capo dell’Ufficio stampa e comunicazione del Mibact, Mattia Morandi. Nel corso dell’evento sarà discusso il tema dell’edizione 2020 della Settimana, “l’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”; verranno inoltre presentate le attività dedicate all’insegnamento dell’italiano all’estero e di sostegno all’editoria messe in campo dal ministero e da altri soggetti in risposta alla pandemia da Sars-Cov-2, incluso il portale newitalianbooks.it, il video promozionale della Settimana e le principali iniziative istituzionali organizzate per questa occasione dalla rete delle Ambasciate, Consolati e Istituti italiani di Cultura nel mondo. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sulla piattaforma YouTube del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.(Com)