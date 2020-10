Roma: "Grab day", una giornata a pedalare con le associazioni promotrici del progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è il "Grab day", una giornata a pedalare lungo l'anello di 45 km del Grande raccordo anulare delle bici. E' quanto si legge in una nota di Legambiente Lazio. Le tante associazioni promotrici del progetto, in occasione di "Via Libera", hanno animato il percorso con le tappe sparse nel cuore della Capitale, tutto nel completo rispetto del distanziamento e di ogni norma anti Covid-19. I volontari di Legambiente, dal Colosseo hanno esposto gli striscioni "Via dei fiori pedonale e Grab subito. "Torniamo a chiedere la realizzazione del Grab e la pedonalizzazione di Via dei Fori e del Colosseo - commentano Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio e Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente - per dare alla città un volto nuovo, più bello e a misura d'uomo e di bambino. In una fase così complicata come quella che stiamo vivendo sarebbe imperdonabile perdere l'occasione che abbiamo davanti, di cambiare in meglio Roma". (segue) (Com)