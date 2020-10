Roma: "Grab day", una giornata a pedalare con le associazioni promotrici del progetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Roma - continua la nota di Legambiente Lazio - peraltro arriveranno dal Mit 4.470.926,19 euro, 1.675.873,68 nel 2020 e 2.795.052,51 nel 2021 per la realizzazione di ciclabili urbane". "In Campidoglio arrivano risorse per la ciclabilità ma ci sono anche, la delibera di iniziativa popolare approvata che abbiamo presentato nel 2014 per la pedonalizzazione dell'intera area del Colosseo, e un progetto finanziato per la realizzazione del Grab. Ma la più bella ciclovia del mondo - spiega la nota - è ancora solo virtuale e il Colosseo è ancora tristemente relegato a ruolo di spartitraffico per le automobili: chiediamo che tutto ciò si concretizzi al meglio per ripensare la città e i suoi spazi in chiave ecologica". Tra gli altri, al Colosseo, Cristiana Avenali responsabile dei Piccoli Comuni e contratti di Fiume della Regione Lazio, Amedeo Trolese del direttivo regionale di Legambiente, Alessandra Bonfanti e Sebastiano Venneri del direttivo nazionale di Legambiente. (Com)