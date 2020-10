Cina: pubblicata la riforma di Shenzen, l'obiettivo è concedere alla città costiera maggiore autonomia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alla riforma, Shenzhen lancerà inoltre prodotti futures su indici azionari e sarà autorizzata a emettere obbligazioni locali denominate in yuan offshore. Alcune società potranno, tramite progetti pilota, emettere azioni o ricevute di deposito cinesi, che consentono alle società tecnologiche quotate all'estero di quotarsi anche nel mercato locale. La commissione elenca le misure per integrare ulteriormente la Greater Bay Area, con Shenzhen e altre otto città nella provincia del Guangdong, così come i territori adiacenti di Hong Kong e Macao. Queste misure includono anche la creazione di un "big data center", una fase sperimentale di approvazione dell'uso di sostanze stupefacenti e la creazione di un centro di arbitrato transfrontaliero. La scorsa settimana il presidente Xi Jinping ha visitato Shenzhen per commemorare i 40 anni da quando è stata istituita come prima zona economica della Cina. Xi ha chiesto a Shenzhen di rafforzare i diritti di proprietà e la protezione degli imprenditori, affermando che il governo di Shenzhen avrà più margine di manovra per perseguire le riforme e diventare una città modello. (Cip)