Medio Oriente: ministro Esteri Bahrein, “oggi storica visita israeliana”

- Il ministro degli Esteri del Bahrein, Abdullatif bin Rashid al Zayani, ha definito "storica" l’odierna visita di una delegazione israeliana nel piccolo Stato-isola del Golfo. Il volo 973 (il numero del prefisso telefonica bahreinita) della compagnia di bandiera israeliana El Al è atterrato alle 12:30 italiane a Manama con a bordo, oltre ai funzionari israeliani, una delegazione di alto livello degli Stati Uniti, capitanata dal segretario al Tesoro Steve Mnuchin. In una dichiarazione diffusa ieri, il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti parlato di una missione "per sostenere una cooperazione economica allargata" in base ai patti negoziati dall'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Una giornata storica mentre ci rechiamo in Bahrein con i nostri alleati statunitensi, per promuovere la pace e la prosperità per Israele e Bahrein e per l’intera regione”, ha scritto da parte il direttore generale del ministero degli Esteri israeliano, Alon Ushpiz, su Twitter. Parlando alla cerimonia di benvenuto nell'aeroporto di Manama, il capo della delegazione israeliana, il consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben-Shabbat, ha detto che i colloqui si concentreranno anche su settori come la finanza e l'aviazione civile. Le parole dell’alto funzionario israeliano sono state rilanciate dal quotidiano panarabo edito a Londra “Ahsarq al Awsat”, di proprietà dell'Arabia Saudita, Paese che non ha riconosciuto lo Stato ebraico ma che sostiene la normalizzazione con di Israele con gli altri Paesi arabi in chiave anti-iraniana. Mnuchin e gli altri funzionari statunitensi si recheranno domani negli Emirati Arabi Uniti, dove si terrà "il primo vertice aziendale degli accordi di Abramo. Lo scorso 13 agosto, gli Usa hanno annunciato che Israele e gli Emirati Arabi Uniti avrebbero sottoscritto un accordo ufficiale per normalizzare le relazioni diplomatiche; il Bahrein ha seguito l'esempio meno di un mese dopo, annunciando una propria intesa con Israele. I rappresentanti di tutti e tre i paesi hanno formalmente firmato gli accordi (battezzati “Accordi di Abramo”) durante una cerimonia alla Casa Bianca il 15 settembre. (Res)