Viterbo: incendio in appartamento a Vajano, muore 28enne

- Un giovane di 28 anni è morto nell'incendio divampato nel suo appartamento a Vejano, in provincia di Viterbo. Il giovane abitava con la madre al terzo piano di una palazzina in corso Umberto I nel centro della cittadina del Viterbese. Sul posto, poco dopo le 7, i vigili del fuoco di Tarquinia e di Viterbo. Il rogo è divampato nella zona giorno dell'appartamento, sala e cucina. I pompieri hanno evitato che si propagassero alle camera da letto, in una delle quali hanno rinvenuto il corpo del giovane probabilmente ucciso dal monossido. La madre è riuscita a mettersi in salvo. L'intera palazzina è stata evacuata. (Rer)