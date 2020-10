Francia: Le Maire, omicidio Paty resterà ferita profonda per tutta la nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’omicidio di Samuel Paty, ucciso in un attacco terroristico a Conflans-Sainte-Honorine venerdì scorso, rimarrà una ferita profonda per gli insegnanti e per la nostra nazione. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, ai microfoni di “France 3”. “Come ha detto il presidente Emmanuel Macron, dobbiamo unirci contro coloro che vogliono distruggere la nazione e i nostri valori”, ha detto il ministro.” Per anni ho detto no all'Islam politico. La libertà di espressione e la libertà di satira fanno parte della nostra storia da secoli e non ci arrenderemo mai”, ha proseguito Le Maire. “Dobbiamo rafforzare i nostri sistemi di sorveglianza per fermare il finanziamento del terrorismo. Ad esempio, le criptovalute devono essere più regolamentate. Con Olivier Dussopt, ministro delegato per i Conti pubblici, “faremo delle proposte in questa direzione nel quadro del disegno di legge sulla separazione”. Infine Le Maire ha parlato del suo lavoro come titolare del dicastero dell’Economia. “Il mio ruolo di ministro dell'Economia è proteggere le imprese e i dipendenti. E continuerò a farlo finché durerà questa crisi”, ha concluso. (Frp)