Colombia: autopsia su Mario Paciolla conferma ipotesi di suicidio

- L'esito dell'autopsia effettuata dalle autorità colombiane sul corpo di Mario Paciolla, il volontario delle Nazioni Unite trovato morto a San Vincente de Caguan lo scorso 15 luglio, avalla l'ipotesi del suicidio, individuando come causa della morte danni cerebrali provocati dal soffocamento. Lo riferisce il quotidiano "Semana", spiegando che nel loro rapporto i medici della sezione di medicina legale di Caquetà affermano che la causa della morte "è data da un'encefalopatia ischemica ipossica dovuta alla compressione dei vasi sanguigni del collo pendente". Il rapporto indica che oltre alle ferite al collo, il cadavere presentava diversi tagli superficiali sui polsi, sottolinea che durante l'autopsia “sono state eseguite speciali dissezioni” per cercare un altro trauma nascosto che potesse spiegare la morte della vittima, ma non ne hanno trovato nessuno. (segue) (Mec)