Colombia: autopsia su Mario Paciolla conferma ipotesi di suicidio (2)

- I medici legali descrivono poi le ferite riscontrate sui polsi: sull'avambraccio destro Paciolla presentava cinque tagli di lunghezza compresa tra 1,3 e 3,5 centimetri e profondi tre millimetri. In quello di sinistra c'erano tre ferite di dimensioni inferiori ai 2,7 centimetri e di quattro millimetri di profondità. Le ferite su entrambe le braccia hanno lesionato i tendini e il rapporto forense le considera autoinflitte. "Se il lavoro investigativo esclude altre circostanze relative alle indagini sulle modalità di morte, questo è coerente con il suicidio", si legge nel documento, che descrive inoltre diversi dettagli della scena del crimine, sui quali sta indagando in parallelo anche la Procura di Roma. Quest'ultima ha aperto un fascicolo per omicidio dopo i risultati di una prima autopsia effettuata sul campo dal medico Vittorio Fineschi. Il rapporto di autopsia riferisce infine che sono stati trovati due coltelli, una pozza di sangue, due computer - di cui uno acceso - ed un hard disk esterno, e che erano macchiati di sangue sia la felpa che la camicia di Paciolla. (Mec)