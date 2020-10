Covid: Cangemi, Regione Lazio tuteli ristoranti, no chiusura alle 22

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio si impegni a scongiurare la chiusura dei ristoranti alle 22". Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi. "Gli operatori economici del settore hanno pagato, e stanno ancora pagando, l'effetto del lockdown a caro prezzo. Una chiusura anticipata rischia di mettere definitivamente in ginocchio un intero comparto economico già messo a dura prova dalle scelte dei mesi passati - aggiunge Cangemi -. Invece di pensare ad applicare dannosi coprifuoco o chiusure a tappeto per i locali – conclude Cangemi – la Regione promuova l'aumento dei controlli e vigili sull'applicazione di quelle regole già in vigore proprio per tutelare la salute e contrastare la diffusione del virus". (Com)