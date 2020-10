Roma: Raggi, prosegue riqualificazione viadotto Corso Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i lavori di riqualificazione sul viadotto di Corso Francia a Roma, "una delle infrastrutture più importanti nella zona nord della città". Lo scrive su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Il programma 'strade nuove' è già intervenuto in quest’area, sul Ponte di Tor di Quinto e sulla Galleria Giovanni XXIII, dopo decenni di scarsa manutenzione", aggiunge Raggi pubblicando un video in cui si vedono le automobili e gli scooter che "possono, finalmente, percorrere il viadotto in sicurezza grazie al lavoro coordinato dal Dipartimento Simu che nelle settimane scorse è intervenuto sull'asfalto, eliminando le spaccature e gli avvallamenti - spiega Raggi -. Dopo aver completato la bonifica sul sistema di smaltimento delle acque piovane nei due sensi di marcia, sono in fase di ultimazione i lavori sulla segnaletica e sui giunti per potenziare la struttura del viadotto. Queste ultime operazioni saranno realizzate di notte per arrecare il minor disagio possibile al traffico. Con strade nuove, il nostro programma pensato per rinnovare periodicamente le arterie della città, interveniamo - conclude Raggi - in maniera efficace sul territorio restituendo anche ai ponti, viadotti o gallerie la piena funzionalità". (Rer)