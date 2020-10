Egitto: domani il secondo Water Governance and Business Forum con Ue e UpM

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea, l'Unione per il Mediterraneo (UpM) e l'Egitto terranno domani al Cairo il loro secondo forum sulla governance e le imprese dell'acqua. L’evento si svolgerà a margine della terza edizione della Cairo Water Week. I partecipanti discuteranno della cooperazione Ue-Egitto nel settore idrico e del continuo sostegno dell'Ue per aiutare il Paese desertico a superare la sfida della scarsità d'acqua. Ad inaugurare il forum saranno il ministro delle Risorse idriche e dell'irrigazione, Mohamed Abdel Atty, l'ambasciatore dell'Ue in Egitto, Christian Berger, e il segretario generale dell'Upm, l'ambasciatore Nasser Kamel. Tra i partecipanti figurano funzionari del governo egiziano, rappresentanti del settore privato dall'Egitto e dall'Ue, organizzazioni regionali e partner per lo sviluppo internazionale. Al centro dei lavori i dossier relativi all'acqua nel Mediterraneo, inclusa la "vision" dell'UpM e il piano per lo sviluppo sostenibile, nonché argomenti relativi alla finanza sostenibile nelle infrastrutture idriche. Saranno inoltre affrontate le possibili future opportunità di partenariato del Piano europeo per gli investimenti esterni (Eip) e del Fondo europeo sostenibile per lo sviluppo (Efsd) nella regione mediterranea. (segue) (Cae)