Egitto: domani il secondo Water Governance and Business Forum con Ue e UpM (2)

- L'ambasciatore dell'Unione Europea in Egitto, Christian Berger, ha sottolineato l'importanza del settore idrico in Egitto. "L'Ue e i suoi Stati membri sono partner dell'Egitto nella sua ambiziosa agenda per la gestione dell'acqua. Vogliamo lavorare a stretto contatto con le autorità e fornire supporto, competenze tecniche e sviluppo di capacità. L'obiettivo comune è sfruttare appieno le opportunità che l'acqua offre", ha detto Berger. “Siamo impegnati - ha aggiunto - a continuare a lavorare con il ministero delle Risorse idriche e dell'irrigazione e altri partner per garantire l'acqua come una preziosa risorsa sostenibile per l'Egitto e per sostenere il Paese come hub regionale per il trasferimento di conoscenze sulla gestione dell'acqua". Il diplomatico ha sottolineato che l'economia circolare, il cambiamento demografico, l'urbanizzazione, il cambiamento climatico e la digitalizzazione sono tutti strettamente interconnessi con l'acqua. "Per l'Ue, uno dei primi passi nella sua agenda post-2020 sarà garantire che le priorità e le agende di associazione con ciascuno dei nostri partner mantengano obiettivi ambiziosi, realistici e condivisi, in particolare in un settore ad alto impatto come la gestione dell'acqua ", ha concluso Berger. (Cae)