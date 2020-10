Serbia: sondaggio, belgradesi preferiscono obbligo mascherina all'aperto a coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di peggioramento della situazione epidemiologica, la maggior parte dei belgradesi sceglierebbe l'obbligo di indossare le mascherine sanitarie all’aperto piuttosto che un coprifuoco. È quanto emerge da un’indagine pubblicata sulla stampa serba. I cittadini della capitale ritengono, tuttavia, che il divieto di circolazione sarebbe una misura più efficace per prevenire la diffusione della coronavirus. La situazione epidemiologica nei Paesi che circondano la Serbia si sta drasticamente deteriorando di giorno in giorno, ed è quasi certo che anche lo Stato balcanico non ne resterà indenne, soprattutto per l’appropinquarsi del periodo invernale, che favorisce la diffusione del virus. (Seb)