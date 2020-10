Covid: Locatelli, vaccino non arriverà prima di primavera 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino per il coronavirus non arriverà prima della primavera del 2021. E’ questa la previsione di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts), che oggi è intervenuto “Mezz'ora in più”, su Raitre. Con il coronavirus "dovremo pconvivere finché non avremo un vaccino e questo probabilmente lo avremo nella primavera 2021. Fino ad allora dobbiamo convivere con il virus, cercando di minimizzare l'impatto il più possibile". Locatelli, facendo un’analisi della situazione attuale ha poi chiarito: "che ci sia stata un'accelerazione dei contagi negli ultimi dieci-quindici giorni è indubitabile. Ma prima di parlare di crescita esponenziale ci andrei cauto, non siamo in questa situazione. E' giusto guardare ai numeri con attenzione massima ma non siamo in una situazione di panico o di allarme. Solo un terzo del numero di ieri dei positivi è sintomatico, a febbraio e marzo erano tutti sintomatici”. (segue) (Rin)