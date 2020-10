Covid: Locatelli, vaccino non arriverà prima di primavera 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Css, quindi, ha confermato che non ci sarà una serrata nazionale come quella di marzo e aprile. "Io voglio sperare, come ha ricordato in maniera puntuale il presidente del Consiglio Conte, che non ci arriviamo a un lockdown su scala nazionale – ha affermato -. Ci possono essere delle chiusure territoriali qualora si configurino degli scenari epidemiologici che richiedano di essere attuati, ma quello su cui si sta lavorando è esattamente di evitare un nuovo lockdown anche per contemperare la tutela della salute con il mantenimento delle attività produttive nel Paese". (Rin)