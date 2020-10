Covid: Locatelli, non credo sia necessario arrivare a coprifuoco serale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non credo dovremmo arrivare al coprifuoco notturno" per limitare i contagi da coronavirus. Lo ha detto Franco locateli, presidente del Consiglio superiore di sanità intervenendo a “In mezz'ora in più”, su Rai3. "Certo – ha spiegato - un occhio sugli assembramenti forse va dato, magari implementando i meccanismi di sorveglianza". Quanto alla scuola, Locatelli ha osservato: “è la priorità. Lo forzo fatto per riaprirla è stato straordinario. Va tenuta aperta, mi assumo la responsabilità di dirlo. Anche perché il contributo della scuola alla diffusione epidemica è molto limitato”.(Rin)