Germania: Merkel, fase "molto grave" a causa del Covid

- La Germania attraversa, infatti, una “fase molto grave” della pandemia. La Sars-Cov2 si sta diffondendo “di nuovo rapidamente, in maniera più veloce” che all'inizio della crisi sanitaria sei mesi fa. A fronte del costante aumento dei contagi da coronavirus in Germania, la cancelliera Angela Merkel ha rivolto un appello ai cittadini affinché limitino i contatti sociali e rinuncino a viaggi. Merkel ha, quindi, avvertito che l'estate “relativamente rilassata è finita, ora stiamo affrontando mesi difficili. Come sarà l'inverno, come il nostro Natale, sarà deciso nei prossimi giorni e settimane”. Secondo Merkel, “decidiamo tutti attraverso le nostre azioni”. “Ci aspettano mesi difficili: dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che il virus non si diffonda in modo incontrollabile, ogni ora conta”, ha dichiarato Merkel. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la cancelliera ha ammesso che le misure anticontagio concordate dal governo federale con gli esecutivi dei Laender sono “insufficienti”. Pertanto, la cittadinanza è chiamata a fare la sua parte per limitare la diffusione dei contagi. (segue) (Geb)