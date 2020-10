Germania: Merkel, fase "molto grave" a causa del Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare che il coronavirus si diffonda “in maniera incontrollabile” e spezzare le catene del contagio, tutti coloro che sono entrati in contatto con dei contagiati devono segnalarsi alle autorità sanitarie, che “stanno facendo grandi cose” al fine di contenere la diffusione del Covid-19. Tuttavia, ha avvertito la cancelliera, “dove il numero di contagiati è troppo alto”, gli ospedali “non riescono più a tenere il passo”. Merkel ha quindi chiesto ai cittadini di osservare le regole sul distanziamento sociale, indossare le maschere di protezione e rispettare le norme di igiene. A tal riguardo, la cancelliera ha osservato come, “secondo la scienza, la diffusione virus dipenda direttamente dal numero di contatti e incontri che ognuno ha”. Per tale motivo, ha dichiarato Merkel, “se ognuno di noi ora riduce significativamente gli incontri al di fuori della famiglia per un po' allora la tendenza verso un numero sempre maggiore di infezioni può essere fermata e invertita”. La cancelliera ha ha quindi sottolineato: “Questo è esattamente il mio appello a voi oggi, incontrare molte meno persone, sia fuori che in casa”. (segue) (Geb)