Germania: Merkel, fase "molto grave" a causa del Covid (3)

- Per Merkel, questa richiesta può apparire “dura” e “difficile”. Tuttavia, ha proseguito la cancelliera, “dobbiamo farlo solo temporaneamente e, alla fine, lo facciamo per noi stessi, per la nostra salute e per quella di tutti coloro che possiamo salvare dalla malattia”. L'obiettivo è far sì che il sistema sanitario non sia sopraffatto, che scuole e asili nido restino aperti. I tedeschi devono, infine, contribuire alla lotta contro il coronavirus, “per l'economia e il lavoro”. Se la Germania ha superato i primi sei mesi della pandemia in maniera relativamente positiva è perché “siamo rimasti uniti e abbiamo osservato le regole” anticontagio, ha aggiunto Merkel. Secondo la cancelliera, “questo è il rimedio più efficace che abbiamo attualmente contro la pandemia, ora è più necessario che mai”. (Geb)