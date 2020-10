Lavoro: assessore Lazio, Regione firma protocollo per salute e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana europea dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro si apre domani nel Lazio con un convegno organizzato dall'assessorato al Lavoro e nuovi diritti, presieduto dall'assessore Claudio Di Berardino, con la partecipazione del capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro Leonardo Alestra, del presidente dell'Inaill Franco Bettoni, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, del sindacalista della Cgil in rappresentanza delle organizzazioni sindacali Roberto Iovino, del direttore generale dell'Inail Giuseppe Lucibello, del presidente della commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio Eleonora Mattia, del presidente della commissione Lavoro della Camera dei deputati Debora Serracchiani e del presidente della Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti. Chiude il convegno il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori. "Obiettivo del convegno - spiega in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, scuola e formazione della Regione Lazio - è la firma di un protocollo d'intesa tra il Lazio e gli organi ispettivi per un miglior coordinamento dei controlli e una maggiore prevenzione in materia di salute e sicurezza. Parallelamente l'ascolto e il confronto con le altre istituzioni, le parti sociali e tutti i soggetti che hanno competenza con questo tema permette di mettere in campo nuovi progetti e nuovi strumenti di intervento". (Com)