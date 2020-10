Covid: Regioni a governo, no a chiusura palestre, locali chiusi alle 24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni hanno ribadito al governo la loro posizione sulle nuove misure anti-Covid. "Le Regioni - ha scritto su Twitter il presidente della Liguria Giovanni Toti - hanno proposto al governo di non chiudere le palestre, hanno confermato la richiesta di chiusura dei locali alle 24, di coinvolgere i medici di famiglia nei tamponi rapidi (come già succede in Liguria) e di svolgere i test salivari in farmacia". Come Regioni, ha poi aggiunto, "vorremmo più di didattica a distanza a rotazione per i ragazzi degli ultimi anni. La Liguria già usa i bus turistici dove si può e dove è utile, ma per alleggerire i mezze serve anche scaglionare ingressi nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Il governo ci ascolti". (Rin)