- Nel comune di Anzio i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell'Asl Roma 6, sono diminuiti a 31, con ben 49 persone guarite ed un solo nuovo caso registrato nelle ultime 48 ore. Attualmente ci sono 8 ricoverati in ospedale e 23 in isolamento domiciliare. Lo rende noto il sindaco di Anzio Candido De Angelis.(Com)