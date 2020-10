Germania: Covid, Steinmeier, pandemia banco di prova per solidarietà internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus è “un banco di prova per la solidarietà internazionale e la cooperazione globale nella ricerca e nella politica. Da nessuna parte ciò è più evidente come nella questione di un'equa distribuzione di un vaccino su scala globale”. È quanto affermato dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, nel suo discorso in occasione della cerimonia di assegnazione del Premio per la pace dell'editoria tedesca 2020 all'economista indiano Amartya Sen. L'evento si è tenuto nella Paulskirche di Francoforte sul Meno, a margine della Fiera del libro che si conclude oggi nella città. Il discorso di Steinmeier è stato letto dall'attore Burghart Klaussner. Il presidente tedesco è, infatti, in isolamento volontario da quando un agente della sua scorta è risultato positivo al coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Steinmeier si è sottoposto a un primo esame per la Sars-Cov2, che ha avuto esito negativo. Ulteriori test verranno effettuati nei prossimi giorni. Per Steinmeier, “nessun altro è legato all'idea di giustizia globale” come Sen. La “ricerca di questa giustizia non deve interrompersi, soprattutto sotto la pressione della pandemia di coronavirus”, ha aggiunto il presidente tedesco. Nel 1998, Sen è stato insignito del Premio Nobel per l'economia. (Geb)