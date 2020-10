Roma: Raggi partecipa con la famiglia a Bicinrosa, passeggiata per lotta tumore al seno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maglia e mascherina rosa, accompagnata dal marito Andrea Severini e da loro figlio, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha partecipato a questa mattina all’iniziativa “Bicinrosa”, iniziativa per la lotta contro il cancro al seno e per stili di vita corretti, una manifestazione sportiva amatoriale promossa dalla Breast unit del Policlinico Campus Bio-Medico, in collaborazione con l’associazione Amici dell’università Campus Bio-Medico di Roma onlus e con il supporto tecnico-organizzativo di Europe direct Roma Innovazione di Asd Ciclismo Lazio. Il fiume di bici rosa è partito da largo Corrado Ricci, sui Fori imperiali, intorno alle 10.30. L’iniziativa è inserita nel programma di ViaLibera. La sindaca ha salutato gli organizzatori che le hanno consegnato una mascherina rosa, simbolo della manifestazione, insieme alla maglietta dell’iniziativa, e poi sono saliti in sella per iniziare la passeggiata che attraverserà il centro della città, arriverà a piazza del popolo e tornerà alla base in largo Ricci. Obiettivo della manifestazione sensibilizzare le donne, e la popolazione in generale, sull’importanza della prevenzione del tumore al seno attraverso lo sport e una dieta sana. A tutti i partecipanti è stata consegnata una mascherina rosa non medica realizzata da una paziente che lotta contro il tumore al seno.(Rer)