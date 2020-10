Covid: 142 persone controllate da Polizia in zone movida di Milano, 1 denuncia per violazione quarantena e 9 sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli - fa sapere un comunicato stampa della Questura - hanno interessato sia le zone in superficie della stazione, che le fermate della metropolitana uno e due, dove sono state indagate tre persone: un cittadino italiano è stato denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti, un cittadino peruviano per reati inerenti le leggi sull'immigrazione e un suo connazionale per porto d’armi abusivo e di oggetti atti a offendere e per aver violato la quarantena. Il 41enne sudamericano, infatti, era uscito di casa, nonostante fosse risultato positivo al Covid-19 ed è stato trasportato dal 118 all’ospedale Policlinico insieme al fratello di 26 anni che era con lui. Due gli assuntori di stupefacenti segnalati alla locale Prefettura. In totale sono stati sequestrati 12 grammi di marijuana e 0,6 di hashish. Infine, sono state sanzionate amministrativamente nove persone per il mancato rispetto delle misure di contenimento da Covid-19. (com)