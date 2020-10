Infrastrutture: provincia Frosinone, nel 2020 lavori su strade per 4 milioni e mezzo di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condensare i numerosi e poderosi interventi programmati ed eseguiti dall'Amministrazione provinciale di Frosinone sulle strade del territorio – affermano in una nota il presidente Antonio Pompeo e il consigliere delegato alla Viabilità, Germano Caperna – significa mettere insieme opere e lavori di manutenzione che, per il solo anno 2020, ammontano a quasi 5 milioni di euro. Ringraziamo dirigenti, tecnici e operai del nostro Ente che, in un settore particolarmente delicato e importante come quello della viabilità, è costantemente attento, scrupoloso e operativo". (segue) (Com)