Infrastrutture: provincia Frosinone, nel 2020 lavori su strade per 4 milioni e mezzo di euro (3)

- Da parte sua, il presidente Pompeo, anche in qualità di presidente di Upi Lazio, ha rimarcato l'attenzione dell'Unione Province d'Italia proprio sul tema della viabilità nel dossier di proposte e contributi per l'utilizzo dei fondi del Recovery Fund, illustrato in una puntuale relazione di cui ha informato il Consiglio nell'ultima seduta dello scorso 15 ottobre. "A fronte del drastico calo di risorse finanziarie, – ha sottolineato Pompeo – che non ha consentito un'adeguata manutenzione sia ordinaria che straordinaria sui 122mila chilometri di rete viaria gestita da Province e Città metropolitane, l'Upi ha stimato un fabbisogno ulteriore di 7 miliardi di euro. E questo per garantire un adeguato livello di sicurezza delle nostre strade, attraverso programmi di controlli, verifiche e interventi tempestivi, con particolare riguardo alle situazioni maggiormente critiche legate al dissesto idrogeologico di cui, purtroppo, anche il nostro territorio è stato vittima nei giorni scorsi, con danni e disagi di proporzioni estremamente preoccupanti. Il mio impegno, da presidente di Provincia e presidente di Upi Lazio, proseguirà nei prossimi mesi con ancora maggior forza e determinazione. Su scuole e strade per noi la parola d'ordine è sempre la stessa: sicurezza". (segue) (Com)