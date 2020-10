Infrastrutture: provincia Frosinone, nel 2020 lavori su strade per 4 milioni e mezzo di euro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi alcuni di quelli più importanti, inerenti la sistemazione del piano viabile e suddivisi per aree di competenza: Area 1: sistemazione piano viabile S.P. 201 accesso al Lago di Canterno; S.P. 272 Ferentino-Porciano II lotto; S.P. 224 Ponte dei Santi Santa Maria Amaseno; S.P. 147 Fiuggi Arcinazzo; S.P. 21 Palianese. Area 2: risanamento e consolidamento della S.P. 213 Ferrarelli-Maniano; piano viabile S.P. 23 Ferentino-Supino; S.P.24 Alatri-Fumone-Ferentino; S.P. 11 Morolense; S.P. 19 Moringo Alto; S.P. 15 Castro-Pofi-Casilina; S.P. 203 Ferentino-Porciano I lotto; S.P. 150 Giuliano-Villa Santo Stefano. Area 3: sistemazione piano viabile S.P. 144 Arpino-Fontana Liri; S.P. 34 Santa Cecilia; S.P. 190 Fiura-Gaudo-Badia; S.P.211 Le Prata Braccio est; S.P. 101 Le Prata I Tronco. Area 4: sistemazione piano viabile S.P. 151 Castro-Pastena-Pico; S.P. 236 Val Moritola Casalotti-Civita Farnese; S.P.73 Chiusa dei Ricci; S.P.119 accesso a Castelnuovo Parano. Area 5: messa in sicurezza e risanamento piano viabile S.P.186 Carnello-Broccostella; S.P.221 Sora-Incoronata-Veroli; S.P.7 Roccasecca-Casalvieri; S.P.238 Santopadre-Valle; S.S.V. Sora A1; S.P. 197 Torretta; S.P. 242 Santopadre Decime Casilina; S.P. 111 Accesso a Casalattico; S.P. 104 accesso nord a Gallinaro; S.P. 105 accesso sud Gallinaro; S.P. 94 Cominia; S.P. 95 accesso a Pescosolido; S.P. 250 Arce-Roccadarce-Peschito; S.P. 63 Roccadarce-Santopadre. Area 6: sistemazione piano viabile S.P. 158 Acquafondata-Casalcassinese; S.P. Viticuso; S.P. 132 Sant'Elia-Vallerotonda I tronco; S.P.140 accesso a Piedimonte San Germano; S.P. 228 Bonifica Cavallara. (Com)