Roma: controlli anti movida, chiusi 4 locali e multe a chi non porta la mascherina

- Un altro week end di controlli da parte dei carabinieri di Roma ed occhi puntati sulla movida, per arginare le varie forme di illegalità e di degrado nonché alla verifica del rispetto delle normative in tema di contrasto alla diffusione del Covid-19. I controlli dei carabinieri della compagnia Roma centro, supportati dai colleghi del Reggimento Lazio, hanno interessato le zone di Campo de' Fiori, Spagna, piazza Navona, Pantheon, Rione Monti e Testaccio. Un giovane romano di 19 anni è stato fermato per un controllo dai carabinieri della stazione Roma piazza Farnese, ed è stato segnalato all’Ufficio territoriale del governo quale assuntore perché trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, per uso personale. Poco dopo i militari hanno sanzionato due persone per il mancato utilizzo della mascherina di protezione per un importo totale di 560 euro. (segue) (Rer)