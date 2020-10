Roma: controlli anti movida, chiusi 4 locali e multe a chi non porta la mascherina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei quartieri Nomentano, Salario, Trieste e piazza Bologna, i carabinieri della compagnia Roma Parioli hanno effettuato controlli agli esercizi commerciali elevando sanzioni amministrative per circa 4.000 euro. Sono stati sanzionati dai militari, ed è stata anche applicata la sanzione accessoria della chiusura per alcuni giorni, per l’inosservanza del regolamento di Polizia urbana che prevede il divieto di vendita, consumo di bevande alcoliche da asporto, a 4 esercizi commerciali. Due giorni di chiusura per un locale di piazza Bologna, dove i militari hanno riscontrato la presenza di alcuni acquirenti consumare alcolici fuori dall’orario consentito, mentre sono 5 i giorni di chiusura per un altro locale, sempre di piazza Bologna, in questo caso recidivo, ed in fine 2 giorni di chiusura per un terzo locale nella stessa piazza mentre, in piazza della Province chiusura di 2 giorni per un altro locale. Sanzionate 10 persone per l’inosservanza dell’ordinanza “anti alcool” del sindaco di Roma mentre sono 2 gli studenti universitari, sorpresi in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, segnalate in qualità di assuntori di droghe. (Rer)