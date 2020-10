Fisco: Castelli, bene nuova sospensione cartelle, necessaria per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sulla tensione sociale non si scherza. Siamo quasi alla fine di un anno difficile come mai avremmo immaginato ed è importante continuare a proteggere gli ultimi, chi è più debole, chi ha bisogno d’aiuto”. E' quanto afferma la viceministra all'economia Laura Castelli in un post su Facebook. “Ne abbiamo parlato a lungo nei vertici di maggioranza e alla fine abbiamo deciso – precisa -. Fino a fine anno non si inviano cartelle esattoriali e non si procede a far pagare quelle vecchie. Una nuova sospensione, necessaria per tutti”.(Rin)