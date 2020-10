Roma: Campidoglio, al via nuovo progetto socio-professionale per detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito il nuovo percorso di reinserimento socio-professionale che impegna soggetti in espiazione di pena ed ex detenuti in tirocini presso associazioni e cooperative convenzionate. Alcuni saranno impiegati in attività di manutenzione del verde, piccoli lavori edili, pulizie, artigianato e pelletteria. Altri, produrranno marmellate, conserve e succhi di frutta presso il laboratorio alimentare "Papa Francesco" gestito da Isola Solidale all'interno del Centro Agroalimentare di Roma. Parte dei beni alimentari sarà devoluta in beneficenza. Lo rende noto il Campidoglio. "I percorsi di riabilitazione professionale sono una risposta alle difficoltà di inclusione incontrate da chi sconta una pena detentiva. Restituire una prospettiva esistenziale attraverso il lavoro, aiuta a reinserire in società persone motivate a crescere e migliorare, sottraendole a criminalità ed emarginazione. Miglioramento e possibilità di riscatto per i singoli, quindi, ma anche attività benefiche e utili all'intera città", dichiara nella nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)