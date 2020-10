Roma: Campidoglio, al via nuovo progetto socio-professionale per detenuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si parte con i primi 17 destinatari del progetto – curato dal dipartimento Turismo, formazione e lavoro attraverso i Centri di orientamento al lavoro – cui se ne aggiungeranno altri individuati dalla Garante dei diritti delle persone private della libertà di Roma Capitale. A questo scopo, sono stati infatti destinati 100.000 euro, utili al finanziamento di tirocini trimestrali che prevedono 30 ore di lavoro settimanale, cui far corrispondere una retribuzione di 600 euro mensili. Il tutto, nell'ambito dei protocolli d'intesa fra Roma Capitale e il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, diretti alla riabilitazione e inclusione sociale dei detenuti. "La crescita individuale passa anche per l'occupazione: questo è ancor più vero per quanti sono stati privati della libertà personale. Formazione professionale e inclusione sono le parole d'ordine dei tirocini curati da Roma Capitale in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia. All'interno della struttura del C.A.R. - importante società partecipata da Roma Capitale - prende il via una importante esperienza che consente a chi la vive di riscoprire la dignità del lavoro e l'orgoglio di fare qualcosa di utile per il prossimo, coniugando virtuosamente produzione e beneficenza", continua nella nota l'assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro Carlo Cafarotti. (segue) (Com)