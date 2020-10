Roma: Campidoglio, al via nuovo progetto socio-professionale per detenuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 2017, quando abbiamo iniziato in fase sperimentale il percorso teso a favorire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso il progetto di lavori di Pubblica utilità, sino ad oggi, sono stati complessivamente interessati 130 detenuti, tra attività di manutenzione del verde pubblico e piccola manutenzione stradale". ha aggiunto l'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini con delega ai rapporti con la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Daniele Frongia. "Altri 35 detenuti al Nuovo complesso del carcere di Rebibbia stanno per iniziare un nuovo corso di formazione e andranno a breve a rafforzare la squadra di operatori giardinieri. Sono numeri importanti che testimoniano quanto l'iniziativa, svolta in stretta collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dap e il dipartimento Tutela ambientale di Roma Capitale che ringrazio sentitamente, si dimostri valida non solo per la diminuzione del rischio di recidiva del detenuto ma anche per il servizio prestato a beneficio della collettività. La ripresa del progetto legato al percorso di reinserimento socio-professionale con la novità costituita dai tirocini retribuiti va a rafforzare l'aspetto di riscatto del debito nei confronti della comunità e rappresenta una rinascita capace di donare nuova speranza e nuove prospettive di vita una volta espiata la pena", conclude. (Com)