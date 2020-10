Il nuovo Dpcm fa tremare bar e ristoranti: a Roma si perde un milione di euro al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già in ginocchio a causa della prima ondata della pandemia di Covid, bar, ristoranti e locali notturni stanno risentendo delle strette varate dal governo nel corso della settimana e attendono il nuovo Dpcm in base al quale l'orario di attività potrebbe essere ulteriormente ridotto. Inoltre, l'ipotesi di un lockdown a Natale potrebbe trasformarsi in un incubo da 4,1 miliardi di euro per il turismo solo per le mancate spese degli oltre 10 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in vacanza nel periodo delle feste. Un colpo insostenibile, secondo Coldiretti, per un sistemica economico già troppo provato.A lanciare l'allarme è stato Giancarlo Banchieri, presidente di Fiepet (Federazione italiana degli esercenti pubblici), che in un'intervista ad "Agenzia Nova" ha voluto evidenziare i rischi economici derivanti, innanzitutto, dalla chiusura anticipata dei locali: una serie di attività, infatti, "saranno costrette a chiudere perché tutti i locali serali" alle 24, orario previsto per la chiusura fino ad oggi, "iniziano a lavorare". La premessa del presidente Banchieri è che "qualcosa bisogna fare" per tenere sotto controllo i contagi però è sbagliato "ricondurre tutto alla movida: i locali sono aperti da quattro mesi", ha aggiunto ricordando che la crescita esponenziale dei nuovi positivi al Covid-19 è avvenuta "di recente". In ogni caso "certi assembramenti non sono tollerabili in questo momento" ma tutto quel comparto "andrebbe verso il fermo attività. C'è poi un effetto anche sul resto della ristorazione perché a furia di mandare questi messaggi anche questo settore si ferma prima" e negli ultimi giorni "abbiamo già registrato dei cali importanti" in termini di presenze. Se a questa nuova difficoltà si aggiunge poi il ritorno massiccio "allo smart working" e "l'assenza di turismo" anche le attività diurne “saranno penalizzate". Il rischio, ha chiarito Banchieri, "è quello di compromettere un comparto da 300 mila aziende e 1.2 milioni di posti di lavoro". Dopo mesi di difficoltà, dunque, le nuove misure rischiano di mettere in ginocchio il settore" per cui servono "norme che regolino le attività" ma soprattutto "aiuti veri, altrimenti non se ne esce fuori". Anche perché "c'è il timore" che le restrizioni possano durare anche oltre i 30 giorni decisi dal dpcm.Della stessa opinione il presidente della Federazione autonoma piccole imprese, Gino Sciotto che in un’intervista ad “Agenzia Nova” ha evidenziato come nel Paese, anche grazie alle nuove misure di contenimento del Covid-19 introdotte con l’ultimo dpcm, si stia affermando un clima di paura che finirà per distruggere buona parte del tessuto economico e produttivo che vive di fiducia e di spinta verso gli investimenti. Secondo Sciotto, l'ultima stretta del governo è “l'ennesimo colpo ad una categoria di attività, quella di bar e ristoranti già fortemente provata dalla pandemia”. Ma, questo il timore, a subire i danni di queste limitazioni “saranno quasi tutte le attività”. Per non parlare poi del rischio di un lockdown durante le feste di Natale che, secondo il presidente Sciotto, equivarrebbe “ad una chiusura d’ufficio della partita iva per tanti piccoli commercianti. Consigliamo a tutti di non soffiare troppo sul fuoco”, perché il Paese rischia di morire “di carestia e non di pandemia”. Dunque “è doveroso un ricorso al buon senso, alla responsabilità, all’analisi oggettiva della realtà”.Al contrario è a rischio “la tenuta sociale del Paese”, con il calo dei fatturati, dell’occupazione e la poca liquidità. “Siamo preoccupati” ed il presidente Conte “non si può asserragliare dentro Palazzo Chigi, e scrivere Dpcm, ignorando le perdite di fatturato registrate in questi mesi dalle attività artigianali e commerciali”. Occorrano invece forme di ristoro economico “per gli esercizi commerciali impegnati nella somministrazione di cibi e bevande che diversamente saranno costretti a cancellarsi dal registro imprese, ma anche per tutte quelle imprese che stanno pagando il caro prezzo delle restrizioni imposte”. La ricetta per uscire da questa situazione, ha concluso Sciotto, è chiara: "Il rispetto delle regole, dei protocolli" a cominciare da distanziamento, mascherine e utilizzo di gel e sanificanti. Seguendo queste indicazioni “si può essere fiduciosi, in attesa che si completi la sperimentazione del vaccino”.Anche a livello locale la percezione non cambia. Le strette del governo fanno tremare gli imprenditori romani che chiedono al Campidoglio di aprire la Zona a traffico limitato. Le stime sulle perdite previste, con l'applicazione delle nuove norme, sono drammatiche. Secondo Luciano Sbraga, direttore della Fipe Confcommercio di Roma "una stima molto cautelativa, poiché non è facile capire l'impatto delle nuove misure costerà ai pubblici esercizi romani almeno 30 milioni complessivi in 30 giorni. Stimiamo perdite di circa un milione al giorno". Da qui alla fine dell'anno, secondo Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti di Roma e del Lazio, su tutto il territorio regionale andranno in fumo almeno 150 milioni di euro. "A lungo raggio, da qui a fine anno - ha detto in un'intervista ad "Agenzia Nova" - prevediamo perdite di almeno 150 milioni di euro a livello regionale. I più penalizzati sono i locali notturni e di intrattenimento serale e che finora rispettavano il distanziamento".A rischio, per Pica, ci sono "circa 50 mila dipendenti che si ritroveranno senza lavoro in pochi mesi". E per quanto riguarda gelaterie, pasticcerie e altre attività di ristorazione che non hanno disponibilità di posti a sedere, dentro o fuori dal locale, "prevediamo un calo sul fatturato almeno del 40 o 50 per cento. Dall'inizio dell'emergenza Covid ci sono attività che hanno già perso l'80 per cento del fatturato annuo", chiarisce il presidente di Confartigianato Roma, Andrea Rotondo. Le associazioni di categoria su Roma sono tutte d'accordo alla necessità di riaprire i varchi Ztl del centro storico e del Tridente. "La sindaca di Roma Virginia Raggi apra la Zona a traffico limitato del centro storico. Ascolti la nostra proposta: abbiamo chiesto di aprire la Ztl dalle 12 nei giorni feriali, e tutto il giorno il sabato e la domenica", sottolinea il presidente della Fiepet Confesercenti di Roma e del Lazio. "Sarebbe una misura auspicabile, tra l'altro condivisa con tutte le associazioni di categoria - precisa Rotondo di Confartigianato -, al centro storico di Roma ci sono anche tante botteghe artigianali che rischiano di scomparire".Anche a Milano le misure "rischiano di fare perdere circa il 40-45 per cento dell'incasso giornaliero" e determinare una nuova ondata di chiusure. Lo ha spiegato ad Agenzia Nova il presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti. "Adesso che si cominciava un po' ad aver voglia di uscire e a spendere qualcosa, si ricomincia con gli orari da qui a chissà quanto – spiega Massetti - ci sarà una situazione molto molto preoccupante. Chi non ce l'ha fatta nei mesi di lockdown ha già pensato di chiudere, qualcuno lo ha già fatto e lo vediamo dai dati delle Camere di commercio: oltre alle mancate nuove iscrizioni, ci sono anche le chiusure. Ma lo vedremo ancora di più a fine anno, con la chiusura dei bilanci. Sicuramente ci sarà un'altra ondata di imprese che non ce la fanno, soprattutto i piccoli commercianti e artigiani, che sono quelli meno patrimonializzati e hanno bisogno del cassetto per chiudere alla giornata". Una situazione, a cui, secondo Massetti, il governo deve porre mano agendo su altri "veicoli di contagio" come i mezzi pubblici. "È inutile che si limitino gli orari – prosegue Massetti - e poi non si fa niente per gli autobus, i treni e le metropolitane strapiene: quelli sono i veri luoghi del contagio, non il gelato e la pizza da asporto. La mia paura è che si spinga tanto lo smart working per risolvere il problema cronico infrastrutturale italiano". (Rin)