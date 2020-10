Viabilità: su A4 chiusure notturne tra Sesto San Giovanni e Milano viale Certosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle tre notti consecutive di mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 ottobre, con orario 22-5 e dalle 22 di sabato 24 alle 7 di domenica 25 ottobre, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia. In alternativa, si potrà proseguire sulla A8 Milano-Varese, uscire dallo svincolo Fiera di Milano e seguire indicazioni per Monza lungo la A52 Tangenziale nord di Milano con ingresso, sulla A4, alla stazione di Monza. Inoltre, saranno chiuse le seguenti aree di servizio, sulla A4 Milano-Brescia: "Novate nord" tra Cormano e l'allacciamento con la A8, verso Torino, nelle due notti consecutive di lunedì 19 e martedì 20 ottobre, con orario 21-5; "Lambro nord" tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino, nelle quattro notti consecutive di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 21-5 e dalle 22 di venerdì 23 alle 5 di sabato 24 ottobre. (com)