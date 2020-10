Cultura: Franceschini, Chiari è la Capitale italiana del libro per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiari, uno comuni più colpiti dalla epidemia da Covid-19, è la Capitale italiana del libro per il 2020 e riceverà un finanziamento di 500 mila euro per la realizzazione di progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura. "Così come è accaduto per il titolo di Capitale italiana della Cultura, che ha tratto ispirazione da quello di Capitale europea, anche la Capitale italiana del libro genererà meccanismi virtuosi capaci di sviluppare progetti culturali, coinvolgenti e innovativi - ha spiegato in una nota il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini -. Conferire il titolo a Chiari è inoltre il giusto riconoscimento alla microeditoria e alla produzione degli editori indipendenti che in questa città trovano da 18 anni una importante Rassegna di scambio e promozione che sarà organizzata anche quest'anno, dal 13 al 15 novembre, in una edizione rispettosa dei protocolli sanitari. Questo riconoscimento arriva in un anno particolare e in un territorio fortemente colpito dalla pandemia in cui, ora più che mai, è giusto rafforzare il sostegno al settore del libro. Nei mesi più duri del lockdown, Chiari ha trovato proprio nella lettura, compiuta attraverso i canali social dell'amministrazione, uno degli strumenti per sostenere la comunità. Ora questa esperienza può diventare un modello". Il titolo di Capitale del libro, che in questa prima edizione è stato attribuito per legge dal Cdm su proposta del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, dal prossimo anno sarà conferito dopo un'apposita selezione in cui una commissione di esperti valuterà i progetti presentati.(com)